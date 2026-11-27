أعلن محافظ الفيوم ، الدكتور محمد هانئ غنيم، أن المحافظة تستهدف توفير 600 صندوق قمامة جديد ، في إطار خطتها الشاملة لتطوير منظومة النظافة العامة وإدارة المخلفات الصلبة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال متابعته للدفعة الأولى من صناديق القمامة الجديدة، والتي تضم 50 صندوقاً .

وأكد المحافظ ، أن توفير صناديق القمامة الجديدة يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير منظومة النظافة العامة، وتحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشيراً إلى أن الصناديق تم تصنيعها وفقاً للمواصفات القياسية والكود المعتمد لجهاز المخلفات الصلبة، بما يضمن كفاءة استخدامها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار الدكتور غنيم، إلى أن خطة توزيع الصناديق الجديدة تتضمن توفير 450 صندوقاً بمدينة الفيوم، و50 صندوقاً بمركز إطسا، و50 صندوقاً بمركز طامية، و50 صندوقاً بمركز أبشواي، مع التوسع تباعاً في توفير المزيد من الصناديق لباقي مراكز المحافظة، وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والحفاظ على صناديق القمامة الجديدة، والالتزام بإلقاء المخلفات داخلها وعدم إلقائها بالشوارع والميادين، بما يسهل عمليات الجمع والتفريغ بصورة منتظمة، ويسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وخلال جولته التفقدية ، حرص المحافظ ، على إجراء حوار مع عدد من عمال النظافة، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الصناديق الجديدة، والوقوف على مدى ملاءمتها لطبيعة العمل اليومي.

من جانبهم أشاد عمال النظافة بالصناديق، مؤكدين أنها ستسهم في تسهيل أعمال جمع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، مما يسهم في إحداث فرق كبير في مستوى النظافة بالمحافظة.