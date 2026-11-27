أُعلن الليلة خبر وفاة سعيد شحاته ابن قرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا الضحية الرابعة في حريق الوراق، الذي كان ضمن المصابين بالحريق، بعد أن رحل 3 من أبناء المنوفية في الحريق

وشيعت محافظة المنوفية اليوم 3 من أبناءها راحوا ضحايا في حادث حريق الوراق، والذي راح خلاله 31 ضحية من جميع محافظات مصر، وهم تامر فوده ابن مركز الباجور، وسيف ابن مركز أشمون، والسائق حسين ابن مركز بركة السبع

تلقت الجهات الأمنية إخطارًا بوجود حريق في عربية وقود أعلى الطريق الدائري بالقرب من الوراق ووقوع عدد من المصابين والوفيات، وعلى الفور تم الدفع بعربيات إسعاف والدفاع المدني، ونقل المصابين والوفيات الي المستشفيات القريبة من مكان الحادث، وجاري الانتهاء من الإجراءات اللازمة لوداعه الاخير