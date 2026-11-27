​شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية واقعة مؤسفة، اليوم، بعد وفاة فتاة في مقتبل العمر نتيجة اصطدام قطار بها أثناء مرورها من ممر عشوائي غير مخصص للعبور.

​وتلقى اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورود بلاغ بحادث قطار بدائرة المركز ووفاة فتاة في الحال. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الفتاة متأثرة بإصاباتها البالغة جراء الحادث.

​تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قويسنا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.