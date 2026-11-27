أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى أشمون الجديد، والتي وصلت نسبة الإنجاز الفعلي به إلى 85% وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة وذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.

​ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الميدانية كل من الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور وائل عمران، مدير الإدارة الصحية بأشمون، حيث تم تفقد مختلف الأقسام والمنشآت الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ ومطابقتها للمعايير الهندسية والطبية المعتمدة.

​ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفى أشمون الجديد يُعد أحد الصروح الطبية الكبرى التي ستحدث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز أشمون والمناطق المجاورة، مشددًا على أن الوصول إلى نسبة إنجاز 85% يعكس الجهد المتواصل لتسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالجودة والمعايير القياسية. وأضاف سيادته أن المديرية تتابع بشكل دوري ومستمر كافة مراحل التنفيذ والتجهيز لضمان دخول المستشفى الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة صحية لائقة تليق بأبناء المنوفية.

​وبحسب البيانات الفنية للمشروع المقام على مساحة أرض تبلغ 30,002 متر مربع، يضم المستشفى مبنى رئيسيًا مكونًا من دور أرضي و4 أدوار علوية، إلى جانب عدد من المباني الخدمية والمرافق المساندة التي تشمل: مبنى الكهرباء (دور واحد)، ومبنى وحدات التكييف (دور أرضي)، وغرف الأمن (دور واحد)، وورش الصيانة (دور واحد)، وخزانات المياه بسعة 900 متر مكعب وسعة 475 مترا مكعبا.

​وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية والخدمات العلاجية، تصل السعة الإجمالية للمستشفى إلى 272 سريرًا موزعة بواقع: 186 سريرًا للإقامة، و44 سريرًا للرعاية، و42 حضانة للأطفال المبتسرين. كما يضم المستشفى 21 عيادة، و56 ماكينة غسيل كلوي، وغرفة واحدة للقسطرة القلبية، بالإضافة إلى 6 غرف عمليات (5 عمليات + 1 منظار)، وقسم متكامل للنساء والولادة يضم (طبيعي + 1 قيصري)، إلى جانب 5 أسرة لعناية الحروق و10 أسرة لإقامة الحروق.

​وتأتي هذه المتابعة الميدانية المستمرة في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير بنية صحية حديثة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وتقديم رعاية علاجية متطورة على مدار الساعة.