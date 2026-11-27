تتابع وزارة الخارجية، من خلال السفارة المصرية في هافانا، تداعيات حادث غرق مركب شحن قبالة السواحل الكوبية فجر يوم الخميس ٢٦ نوفمبر، والذي كان على متنه ١٣ مواطناً مصرياً إلى جانب عدد من مواطني جنسيات أخرى، وذلك بالتنسيق مع السلطات الكوبية المعنية للوقوف على أوضاع المواطنين المصريين وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، وذلك في إطار توجيهات د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.



وتواصلت السفارة المصرية مع السلطات الكوبية المختصة لمتابعة جهود الإنقاذ والاطمئنان على المواطنين المصريين بعد الحادث، حيث تبين وفاة مواطن مصري وفقدان اثنين وإصابة ١٠ آخرين، ٩ منهم في حالة مستقرة وبصحة جيدة، وقد قام أعضاء من السفارة بزيارة المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتواصل مع الفريق الطبي المعالج.

كما وجه وزير الخارجية السفارة في كوبا والقطاع القنصلي باستمرار المتابعة والتواصل مع السلطات الكوبية على مدار الساعة، لسرعة نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين المصريين وأسرهم، ومتابعة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على جميع المواطنين وإعادتهم سالمين.