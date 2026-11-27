استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لقاءً للسيد عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، بسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى القاهرة، وبحضور السفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يوم الخميس 26 نوفمبر.

وقدم الوزير الإريتري إحاطة حول تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة.

واستعرض وزير الخارجية الاريتري رؤية بلاده للتطورات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة فيه.

وفند عثمان صالح المبررات التي تساق لتبرير السياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، محذراً من تداعيات المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها وتجاهل قواعد القانون الدولي على السلم والأمن الإقليميين، وعدم جواز مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والتهديد بالحصول على منفذ بحري باستخدام القوة بما يفتئت على سيادة الدول.

كما أشار إلى أن إريتريا خاطبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السياسات والتصعيدات التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وأهمية الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولي.

كما شهد اللقاء تبادلاً للآراء بين الوزير الإريتري وسفراء وممثلي البعثات الأوروبية حول سبل خفض التوتر في القرن الأفريقي، وتداعيات التطورات الإقليمية على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتم التأكيد على أن استدامة السلام لا تتم بالتهديد بالقوة ومخالفة القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.