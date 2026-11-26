عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، اجتماعاً بمسؤولي قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لمراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بمختلف أنحاء المحافظة ،للوقوف على معدلات الإنجاز وبحث أبرز التحديات التي تواجه سير العمل ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مقدمتها محطة معالجة كفر ربيع ، حيث تمت مناقشة معدلات التنفيذ ومراحل العمل ونسب الإنجاز ، وكذا محطات صرف صحي ميت الموز ، صرارة وبحث سبل تذليل العقبات بالتنسيق بين الجهات المعنية للمساهمة في سرعة استكمال تلك المشروعات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة ، فيما تم مناقشة أعمال موقف صيانة محطة مياه ميت بره الجاري تنفيذها بما يضمن إنهاء إنقطاع المياه إستجابة لشكاوي الأهالي وإنتظام الخدمة وتحسين مستوي الخدمات

وأكد محافظ المنوفية أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية تليق بالمواطنين، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة معدلات الأداء والتعامل الفوري مع أي معوقات طارئة لتحقيق التنمية المستدامة .