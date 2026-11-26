أكدت وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم /الخميس/ أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم إلى مصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى تأتى تأكيدا على حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل المباشر ومواصلة التشاور والتنسيق بين الدوحة والقاهرة، كما تمثل خطوة نحو مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما و تستند إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثقافية وإنسانية، وإلى إرادة مشتركة لتوسيع مجالات الشراكة وتعزيز التنسيق إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأضافت أن الزيارة تأتى في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع الدولتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق، بما يخدم مصالحهما ، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلى أن العلاقات القطرية- المصرية تكتسب أهمية محورية واستراتيجية، في ظل النمو والتطور المتسارع لها وفي ظل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، حيث يجمع البلدين اهتمام باستعادة الاستقرار ومنع اتساع دائرة النزاعات، إلى جانب الحرص على توظيف الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة لتحقيق مصالح مشتركة وخلق فرص جديدة للتنمية.

ولفتت إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تجسد الإطار المؤسسي لمتابعة العلاقات وتحويل التفاهمات السياسية إلى برامج ومشروعات عملية، حيث شهد العام الحالى تطورا بارزا بانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة في مدينة العلمين المصرية في العشرين من أغسطس الماضي، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني .

و أضافت أن في أبريل من العام الماضي، شدد الطرفان القطري والمصري، في بيان مشترك صدر في ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أكد الجانبان، في هذا السياق، التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفي قطاع الطاقة، يتواصل التعاون بين البلدين حيث وقعت قطر للطاقة في الدوحة في يناير الماضي، مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد توصل قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026، كما اتفقت قطر للطاقة و"إيجاس" على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.