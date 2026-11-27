شيع المئات من أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم، جثمان الشاب تامر فودة، الذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته جراء حادث حريق الوراق بمحافظة الجيزة، وسط حالة من الحزن الشديد والصدمة التي خيمت على أسرته وأصدقائه وأهالي قريته.

​وخرجت الجنازة عقب أداء الصلاة على الجثمان بأحد مساجد مسقط رأسه بمركز الباجور، ليوارى الثرى بمقابر العائلة، بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب الذين حرصوا على توديعه وتقديم واجب العزاء لأسرته.

​وأكد مقربون من الفقيد وأهالي قريته أنه كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة، وكان مثالًا للشاب المكافح الذي سعى لكسب رزقه بشرف، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

​وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الوراق، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، من بينهم الشاب تامر فودة، قبل أن يتم إنهاء كافة الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه لدفنه بمسقط رأسه في المنوفية.