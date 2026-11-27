نظمت مديرية الصحة بالمنيا ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية "دفش" التابعة لمركز سمالوط، وذلك خلال يومي 25 و 26 نوفمبر 2026، حيث أُقيمت الفعاليات بمقر وحدة دفش الصحية، لتقديم خدمات الكشف الطبي والفحوصات وصرف العلاج بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

​وأوضحت الدكتورة وفاء عادل مسؤول القوافل الطبية، أن فعاليات القافلة أسفرت عن تقديم 2699 خدمة طبية متنوعة، شملت توقيع الكشف الطبي على 1176 حالة مترددة، مع توفير الأدوية والفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.

​وجاء توزيع الحالات على العيادات التخصصية كالتالي 341 حالة جراحة - 328 حالة أطفال - 189 حالة باطنة - 170 حالة جلدية - 87 حالة نساء وتنظيم أسرة - 61 حالة أسنان.

​كما تضمنت القافلة عدداً من الخدمات الطبية والفحوصات المصاحبة، حيث تم إجراء 86 تحليل دم ، وإجراء 10 حالات موجات صوتية ، و6 حالات أشعة سينية ، و6 حالات خلع أسنان ، وإجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 100 مواطن، وتحويل 16 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج وتلقي الخدمة الطبية المتخصصة ، وتنظيم 9 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 161 مواطناً متردداً.

​وتأتي هذه القوافل ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بقيادة الدكتورة مروة محمد إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وبمتابعة الدكتورة الشيماء علي طه وكيل المديرية، لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية بالمناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

