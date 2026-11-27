أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التزام بلاده بمواصلة التعاون مع الصين في استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية، معربًا عن تقديره للرئيس الصيني "شي جين بينج" ورؤيته التي أسهمت في تحقيق تقدم كبير في مجالات العلوم والتكنولوجيا واستكشاف الفضاء وإتاحة البرنامج الفضائي الصيني للدول الصديقة.

وقال شهباز شريف، خلال لقائه، اليوم، السفير الصيني لدى باكستان "جيانج زايدونج"، إن مهمة "شنتشو-24" الفضائية تمثل تجسيدًا حيًا للصداقة الراسخة بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين امتد إلى آفاق جديدة في مجال استكشاف الفضاء.. معربا عن تقدير بلاده لإتاحة الفرصة أمام رائد فضاء باكستاني للمشاركة في هذه المهمة التاريخية، ليصبح أول رائد فضاء أجنبي يصل إلى محطة الفضاء الصينية.

وأشار إلى أن هذه الرحلة لا تمثل إنجازًا لرائد فضاء واحد فحسب، بل تجسد أحلام وتطلعات نحو 240 مليون باكستاني، لا سيما الشباب والمجتمع العلمي.. مؤكدًا أنها ستلهم الأجيال القادمة للسعي نحو آفاق أوسع في مجال العلوم واستكشاف الفضاء.

وأشاد بجهود المؤسسات الصينية المعنية في تدريب رواد الفضاء الباكستانيين، كما وجه التحية إلى هيئة أبحاث الفضاء والغلاف الجوي العليا الباكستانية والمؤسسات الأكاديمية والعلماء والقوات المسلحة، تقديرًا لإسهاماتهم في تحقيق هذا الإنجاز.