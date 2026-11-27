قال ألكسندر زاسبيكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إنه لا يرى في الوقت الراهن أي فرص حقيقية لتقديم تنازلات من شأنها تقريب روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى تسوية، مشيرًا إلى أن المواقف المعلنة للطرفين لا توحي بوجود استعداد لتغيير شروطهما.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى إذا عُقدت جولة أو جولتان أو ثلاث من المفاوضات، فإنه لا يتوقع حدوث تغيير أو تعديل في مواقف الجانبين، مؤكدًا أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار الشروط القائمة.

وأوضح زاسبيكين أن المحاولات الأمريكية لطرح مسار جديد يدفع المفاوضات إلى الأمام ركزت على ملف الأمن ونظام الأمن في أوروبا، إلا أن هذا الطرح، بحسب تقديره، لم يحظَ بقبول الجانب الأوكراني والأوروبي.

وأشار إلى أن فرص استئناف المفاوضات والتوصل إلى تقدم لا تزال غير واضحة، في ظل استمرار الخلافات بشأن القضايا الأساسية، مرجحًا استمرار المعارك بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.