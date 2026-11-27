كشف القيادي الفلسطيني هشام عبد الرازق، أول وزير لشؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية، أن مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل عام 1994 أدت إلى توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تُجرى في القاهرة بشأن ملف الأسرى، موضحًا أن هذه الأحداث تزامنت مع مشاركته في المباحثات التي استضافها فندق شبرد، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى تونس ويلتقي للمرة الأولى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال عبد الرازق خلال لقاء في برنامج «الجلسة سرية» مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على شاشة «القاهرة الإخبارية» إن المفاوضات كانت قد بدأت في فبراير 1994 بمشاركة الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان الوفد الفلسطيني برئاسة نبيل شعث والوفد الإسرائيلي برئاسة أمنون شاحاك، فيما شارك هو في المباحثات المتعلقة بقضية الأسرى بعد الإفراج عنه في ديسمبر 1993

وأوضح أن المفاوضات توقفت عقب الأحداث التي شهدها الحرم الإبراهيمي في الخليل، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني كان يتمسك بإدراج قضية الأسرى ضمن الملفات الأساسية للمفاوضات، في حين شهدت المباحثات خلافات بشأن محاولة إسرائيل ربط الإفراج عن المعتقلين بإصدار عفو عام عن المتعاونين معها في الضفة الغربية وقطاع غزة

وأضاف أن السلطات المصرية رتبت له الحصول على وثيقة سفر مصرية بعدما لم يكن يمتلك جواز سفر، إذ لم يكن بحوزته عقب الإفراج عنه سوى بطاقة الهوية، لافتًا إلى أنه استخدم الوثيقة للتوجه إلى تونس، وأكد أن تلك الرحلة شهدت أول لقاء مباشر له مع ياسر عرفات بعد خروجه من السجن، وذلك في أواخر فبراير 1994، قبل أن تتواصل لاحقًا مرحلة جديدة من العمل السياسي المرتبط بملف الأسرى الفلسطينيين.