قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على سائق ميكروباص تشاجر مع راكب بالإسكندرية
في مشهد مهيب.. أهالي البحيرة يودّعون مضيفة الطيران عزة رمزي
ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في البنوك
مسئولون إيرانيون يهددون بإغراق السفن الأمريكية إذا جدد ترامب حربه عليهم
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 1000 جنيه للزواج والطلاق و5000 عند الزواج بأخرى
تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
فرصة للشراء .. إلى أين وصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء؟
غضب إسرائيلي بسبب الدقيقة 73 في مباراة الأهلي والزمالك| ماذا حدث؟
القبض على شخص تعدى على ابنه بالضرب في الجيزة
خبير اقتصادي: الرئيس السيسي التقى قيادات 60% من سكان الكوكب خلال 40 يومًا
الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
وزير الخارجية لـ«بلومبرج»: مصر ستدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين بلا تحفظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: غلق مركزين للحضانات والجراحة وضبط أغذية ومنتجات منتهية الصلاحية

حملات الصحة ببني سويف
حملات الصحة ببني سويف

كثفت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف حملاتها الرقابية بمركز ومدينة الواسطى، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الخدمات المقدمة.

ففي مجال الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، نفذت إدارة العلاج الحر حملة رقابية بمركز الواسطى،تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير الإدارة وبمشاركة الدكتورة كريم محمد، والدكتورة رغدة محمد، والدكتورة ناردين عبدالحاكم، مساعدي مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن غلق مركز حضانات غير مرخص، وتبين عدم مطابقته للاشتراطات الصحية، وإدارته بواسطة أفراد من التمريض وطبيب امتياز لا يحمل ترخيصًا لمزاولة المهنة، فضلًا عن تدني مستوى النظافة وتكدس النفايات داخل المنشأة، بالمخالفة لاشتراطات وسياسات مكافحة العدوى.

كما أسفرت الحملة عن غلق مركز جراحة غير مرخص، وضبط عيادة ومعمل غير مرخصين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، المنظم للمنشآت الطبية.

في سياق متصل، نفذ فريق مراقبة الأغذية حملة رقابية على المنشآت الغذائية ببندر الواسطى، تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير الشؤون الوقائية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 كجم و60 لترًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت علب حليب، و زبادي، عصير، حلوى، بسكويت، وتم تحرير محاضر ضبط بالوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 10 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمرور على 6 منشآت غذائية، وتحرير 6 محاضر جنح صحية متنوعة، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

بني سويف صحة بني سويف الواسطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

حسام حسن ومرتضي منصور

من أخطأ سيحاسب.. مرتضى منصور يستقبل حسام حسن في منزله

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي والزمالك تتوحد ضد إسرائيل في مدرجات القمة بعد 14 عامًا من الغياب

هآرتس ترصد المشهد الاستثنائي في مصر.. جماهير الأهلي والزمالك تتوحد ضد إسرائيل

الخطوط الجوية البريطانية

طوارئ في السماء.. طائرة بريطانية تطلق نداء استغاثة خلال رحلتها إلى البرتغال

بن جفير

مكتب إعلام الأسرى: تعرض مروان الهمص للضرب أمام بن جفير

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد