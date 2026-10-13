صحة بني سويف: غلق مركزين للحضانات والجراحة وضبط أغذية ومنتجات منتهية الصلاحية

كثفت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف حملاتها الرقابية بمركز ومدينة الواسطى، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل الوزارة بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الطبية والغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الخدمات المقدمة.

ففي مجال الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، نفذت إدارة العلاج الحر حملة رقابية بمركز الواسطى،تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعظيم، مدير الإدارة وبمشاركة الدكتورة كريم محمد، والدكتورة رغدة محمد، والدكتورة ناردين عبدالحاكم، مساعدي مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن غلق مركز حضانات غير مرخص، وتبين عدم مطابقته للاشتراطات الصحية، وإدارته بواسطة أفراد من التمريض وطبيب امتياز لا يحمل ترخيصًا لمزاولة المهنة، فضلًا عن تدني مستوى النظافة وتكدس النفايات داخل المنشأة، بالمخالفة لاشتراطات وسياسات مكافحة العدوى.

كما أسفرت الحملة عن غلق مركز جراحة غير مرخص، وضبط عيادة ومعمل غير مرخصين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، المنظم للمنشآت الطبية.

في سياق متصل، نفذ فريق مراقبة الأغذية حملة رقابية على المنشآت الغذائية ببندر الواسطى، تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير الشؤون الوقائية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 كجم و60 لترًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، شملت علب حليب، و زبادي، عصير، حلوى، بسكويت، وتم تحرير محاضر ضبط بالوقائع، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 10 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والمرور على 6 منشآت غذائية، وتحرير 6 محاضر جنح صحية متنوعة، لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.