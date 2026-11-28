بحث سلطان بروناي حسن البلقية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والتعليم والتكنولوجيا، وذلك خلال زيارته إلى موسكو، بالتزامن مع مرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد سلطان بروناي، خلال اللقاء، أهمية البناء على العلاقات القائمة بين البلدين لتعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين، مرحبًا بتوسيع التعاون في مجالات الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
كما رحب بالمنح الدراسية الروسية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، وزيادة التبادل السياحي مع اقتراب عام زيارة بروناي السياحية 2027، فيما تناول الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.
وشدد سلطان بروناي على ضرورة وقف العنف في فلسطين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مجددًا دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما دعا إلى خفض التصعيد في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا عبر الحوار، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" لدعم السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، كما وجه دعوة إلى بوتين لزيارة بروناي في موعد مناسب للطرفين.