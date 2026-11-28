نجحت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في إعتراض وتدمير مسيرتين أطلقتهما الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض والمنطقة الجنوبية .

وفي وقت لاحق ، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة.

وأضافت قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها دمّرت عددًا من الأهداف في محافظتي صعدة وعمران.

التحالف يطلب من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة



وطلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف، مساء الثلاثاء، من المدنيين إخلاء ميناء الحديدة.

ونشر المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، خارطة توضيحية للموقع، وذلك في منشور على منصة "إكس".

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الجيش، بإسناد من المقاومة الشعبية، نفذ 697 عملية استهداف ضد الحوثيين ضمن عملية "فجر اليمن".

وتوزعت العمليات بين 17 غارة جوية، و620 استهدافاً بمدفعية الميدان، و32 بالطائرات المسيّرة، و28 بالراجمات.



وأضاف أن العمليات طالت مواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحصيناتهم وآلياتهم ومخازن أسلحتهم.



وأسفرت العمليات عن "تحييد" 97 من قيادات الجماعة وعناصرها، وتدمير وإعطاب 76 آلية ووسيلة قتالية.