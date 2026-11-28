قررت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية «ستاندرد آند بورز» (Standard & Poor’s) الإبقاء على التصنيف الائتماني للدين العام الفرنسي عند مستوى «A+»، مع خفض النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «سلبية»، في خطوة تعكس تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في فرنسا، وتفتح المجال أمام احتمال خفض تصنيفها الائتماني خلال الفترة المقبلة.



ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف بشأن تفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع الدين العام، وتباطؤ النمو الاقتصادي، فضلاً عن زيادة تكلفة الاقتراض، وذلك بعد قرار مماثل اتخذته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في 30 أكتوبر الماضي، بخفض النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي الفرنسي إلى «سلبية».

ويعكس الإبقاء على التصنيف عند مستوى «A+» استمرار تمتع الدين الفرنسي بجودة ائتمانية متوسطة مرتفعة، غير أن تحويل النظرة المستقبلية إلى «سلبية» يشير إلى تزايد المخاطر المرتبطة بقدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، بما قد يمهد لخفض التصنيف خلال المراجعة المقبلة.



وتواجه فرنسا ضغوطاً اقتصادية ومالية متزايدة، في مقدمتها انكماش اقتصادها، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، وهو ما يجعل تحقيق مستهدفات النمو التي وضعتها الحكومة أمراً بالغ الصعوبة.



وتشير التقديرات الاقتصادية إلى احتمال ألا يتجاوز النمو 0.2% أو 0.3% خلال عام 2026، مقابل توقعات حكومية سابقة بلغت 0.5%، فيما تبدو التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 1% في عام 2027 بعيدة المنال، في ظل استمرار ضعف النشاط الاقتصادي.



وعلى صعيد المالية العامة، تتزايد المخاوف بشأن اتساع عجز الموازنة، إذ كانت الحكومة الفرنسية تستهدف خفضه إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، قبل أن تقر بإمكانية ارتفاعه إلى 5.4%، مقارنة بنحو 5.1% في عام 2025، وسط تباطؤ الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، ولا سيما المخصصات الاجتماعية وأعباء خدمة الدين.



كما يواصل الدين العام الفرنسي مساره التصاعدي، إذ بلغ نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 3595 مليار يورو، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 122% بحلول عام 2028.



وفي مؤشر آخر على تزايد الضغوط على المالية العامة، ارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات من نحو 3.2% في فبراير الماضي إلى 4.7% حالياً، ما يعكس ارتفاع تكلفة اقتراض الدولة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة أعباء خدمة الدين

وتقلص هامش المناورة المتاح أمام الحكومة لتمويل الإنفاق العام.

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات سياسية متزايدة تحول دون تنفيذ إصلاحات مالية واسعة، في ظل غياب أغلبية برلمانية مستقرة وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن مشروع موازنة عام 2027، خاصة فيما يتعلق بإقرار تدابير لخفض الإنفاق العام.



وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد حذر، الخميس، خلال مؤتمر رؤساء البلديات في باريس، من أن عدم إقرار الموازنة سيضع البلاد أمام وضع بالغ الخطورة، مشيراً إلى أن غيابها قد يضطر الحكومة إلى اللجوء إلى قانون استثنائي لتسيير شؤون الدولة، فيما لم يستبعد استخدام الأوامر الحكومية لإقرار الموازنة في حال استمرار تعثر المسار البرلماني.



ويأتي خفض النظرة المستقبلية للتصنيف الفرنسي في وقت سبق أن اتخذت فيه وكالتا «موديز» و«فيتش» خطوات مماثلة، ما يزيد الضغوط على ثقة المستثمرين في قدرة فرنسا على احتواء عجزها المالي والسيطرة على ارتفاع الدين العام.