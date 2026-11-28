أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» سيعقد اجتماعًا، الأحد، لبحث إقرار خطوات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، في تحرك يأتي وسط ضغوط أمريكية لدفع الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمرحلة التالية من الخطة.

وذكرت القناة أن الوزراء سيناقشون مشروع قرار محدثًا يعكس تفاهمات جرى التوصل إليها خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجاريد كوشنر، مبعوث ترامب وصهره، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وبحسب التقرير، تشمل الإجراءات المطروحة إنشاء منشآت لإيواء قوات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، للمساعدة في الترتيبات الأمنية خلال مرحلة ما بعد الحرب، على أن تبدأ هذه القوات الانتشار في يناير المقبل، وتتخذ مواقع قرب أجزاء من الخط الأصفر، مع توليها مهام تتعلق بجمع الأسلحة التي يجري تسليمها ضمن الترتيبات المتفق عليها.

كما تتضمن الخطة إطلاق مشروع تجريبي في مدينة رفح جنوبي القطاع، لإقامة مساكن مؤقتة ومناطق إنسانية خارج سيطرة حركة حماس، على أن تخضع لإدارة اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتولي الشؤون المدنية في غزة، وفقا لـ تايمز أوف اسرائيل.



ويأتي الاجتماع قبل إحاطة مرتقبة يقدمها نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام، إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، بشأن جهود تنفيذ الخطة ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترتيبات إدارة القطاع.

وكانت المرحلة التالية من خطة ترامب قد واجهت تعثرًا خلال الأشهر الماضية، وسط خلافات بشأن آليات نزع السلاح، وتشكيل المؤسسات الإدارية والأمنية الفلسطينية، وانتشار القوة الدولية، وإعادة إعمار القطاع.

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن واشنطن ومجلس السلام يمارسان ضغوطًا على حكومة نتنياهو للموافقة على خطوات عملية تتيح الانتقال إلى المرحلة التالية، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد إقرار الكابينت لهذه الإجراءات.