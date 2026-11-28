

أعربت الحكومة العراقية عن تطلعها إلى الحوار المرتقب مع إقليم كردستان، والمقرر عقده في الأول من ديسمبر المقبل، مؤكدة ضرورة الاحتكام إلى الدستور وتغليب المصالح الوطنية في معالجة الملفات الخلافية بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، الجمعة، إن بغداد تتطلع إلى الحوار المرتقب بروح وطنية تستند إلى الدستور وتضع المصالح العليا لجميع العراقيين في مقدمة الأولويات، مشددًا على أن احترام الوضع الدستوري لإقليم كردستان في إطار النظام الاتحادي يمثل التزامًا قانونيًا ثابتًا.

وأضاف العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن الأكراد يمثلون جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني العراقي، وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مؤكدًا تمسك الحكومة بمبادئها الوطنية وبرنامجها الحكومي، وفي مقدمتها فرض سلطة الدولة ومكافحة تهريب النفط والأموال وحماية الثروات الوطنية.

ويأتي الحوار المرتقب في ظل خلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الحقول النفطية والمنافذ الحدودية والصلاحيات الاتحادية، إلى جانب ملف تهريب النفط وتوزيع الإيرادات المالية، وهي قضايا ألقت بظلالها على العلاقة بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت توجهها لإطلاق حوار وطني بمشاركة القيادات العليا في الدولة والأطراف المعنية، استجابة لمبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بهدف معالجة الخلافات وفق الأطر الدستورية والقانونية، بالتزامن مع تحركات حكومية لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة على الموارد والمنافذ الحدودية.



ومن المنتظر أن يشكل اجتماع الأول من ديسمبر محطة للحوار بين بغداد وأربيل، وسط تأكيدات رسمية بأن معالجة الملفات العالقة يجب أن تتم عبر التفاهم والالتزام بالدستور، بما يحفظ حقوق جميع العراقيين ويصون وحدة البلاد.