تعليم بني سويف: ورشة عمل لمشرفي التدريب الميداني

التقى الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، لبحث خطة التدريب الميداني لطلاب وطالبات الفرقة الثالثة بالكلية.



جاء اللقاء بحضور الدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور مسعد الدسوقي، أستاذ خدمة الفرد بالكلية، والأستاذ عادل جابر، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتور ياسر جودة، الموجه الأول بإدارة بني سويف التعليمية.



وتناول اللقاء آليات تنفيذ خطة التدريب الميداني لنحو 1187 طالبًا وطالبة موزعين على 85 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، بما يسهم في ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإكساب الطلاب الخبرات المهنية اللازمة.



وفي سياق متصل، شهد مدير المديرية ورشة عمل للأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على طلاب التدريب الميداني بالفرقة الثالثة، لمناقشة أدوار الإشراف وآليات متابعة الطلاب خلال فترة التدريب، وتعزيز التنسيق بين الكلية والمدارس المستضيفة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من البرنامج التدريبي.



وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور عصام عمارة بعميد الكلية والوفد المرافق، مشيدًا بالتعاون بين المديرية والكلية، ومؤكدًا أهمية التدريب الميداني في إعداد كوادر مهنية مؤهلة، وربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، والاستفادة من خبرات الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، بما يدعم تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال التعليمي.



ومن جانبه، أعرب الدكتور هنداوي عبد اللاهي، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، عن تقديره للتعاون مع مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية التدريب الميداني في تأهيل طلاب وطالبات الكلية لسوق العمل، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق المعارف الأكاديمية واكتساب الخبرات العملية داخل المدارس.



وأشار عميد الكلية إلى أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في الإشراف على الطلاب وتوجيههم، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية يسهم في تنمية مهارات الطلاب والارتقاء بمستوى الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية، بما يحقق أهداف التدريب الميداني ويعزز الاستفادة المتبادلة بين الجانبين.