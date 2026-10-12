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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. ضبط 1000 لتر سولار والتحفظ على 24 شيكارة دقيق مدعم

تموين بني سويف
تموين بني سويف

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبدالرحمن، وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، بهدف إحكام الرقابة على تداول السلع الأساسية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم، وضمان وصول الخبز المدعم إلى المواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة.

وأسفرت إحدى الحملات التموينية الموسعة عن تحرير 13 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز، حيث تم ضبط طلمبة رصيف تعمل دون ترخيص، وتحرير جنحة تموينية بشأنها، مع التحفظ على ألف  لتر سولار كما تم تحرير جنحتين لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، والتحفظ على 8 أجولة دقيق زنة الجوال 50 كجم، بإجمالي 400 كجم، تبين قيام المخالفين بإعادة نخلها مرة أخرى داخل ماكينة لطحن الغلال.


وفيما يتعلق بمخالفات المخابز البلدية، أسفرت الحملة عن تحرير تقرير لإنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وتقرير لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 تقارير لعدم نظافة أدوات العجن، وتقريرين لعدم وجود سجل زيارات بالمخابز.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة تموين بندر بني سويف حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة تموينية، تضمنت محضرين للتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 16 شيكارة، و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، ومحضرًا واحدًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن 4 محاضر لعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في الوقائع التي أسفرت عنها الحملات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية، للتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع الأساسية والدقيق المدعم، والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان حصولهم على الدعم المقرر.

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