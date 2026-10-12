رئيس جامعة بني سويف يفتح آفاقًا جديدة لتطوير استوديوهات الإعلام وتأهيل الكوادر

تفقد الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، يرافقه الأستاذ الدكتور ممدوح مكاوي، عميد كلية الإعلام، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والعميد السابق للكلية، استوديوهات الإذاعة والتليفزيون بالكلية، للوقوف على إمكاناتها الفنية والتجهيزية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة منها وتطوير آليات تشغيلها،وبحث سبل التعاون مع برامج الاعلام بجامعة بنى سويف الاهلية بما يدعم التدريب العملي للطلاب ويعزز ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، وذلك بالشراكة مع شركة خيرات النيل للاستشارات العلمية، برئاسة الدكتورة نرمين الشيمي.

وشهدت الجولة حضور الأستاذ الدكتور إسلام عثمان، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة الدكتورة نسرين حسام الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأستاذ محمد علي خليفة، مدير الكلية.

وتناولت الجولة بحث آليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالاستوديوهات والمعامل، ووضع تصور للائحة تشغيل تنظم العمل بها، بما يتيح توظيف تجهيزاتها في التدريب العملي والإنتاج الإعلامي وتقديم الخدمات المتخصصة، ويفتح آفاقًا للتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالمجال الإعلامي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو تفعيل الإمكانات الفنية والتكنولوجية للكلية، وتعزيز الاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية مؤهلة وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الكلية وإمكاناتها.