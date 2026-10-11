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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تعلن إدخال خدمات علاجية جديدة وتدعيم 5 مستشفيات بأجهزة حديثة للعلاج الطبيعي

صحة بني سويف
صحة بني سويف

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف إدخال جهاز الليزر العلاجي بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى ناصر العام، وتدعيم مستشفيات الواسطى وببا وسمسطا والفشن بأجهزة حديثة للعلاج الطبيعي والتأهيل، في إطار خطة المديرية لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن الأجهزة الجديدة تشمل أجهزة الليزر العلاجي وشد الفقرات والموجات فوق الصوتية وشمع البرافين والتحفيز الليمفاوي، بما يسهم في تنويع الوسائل العلاجية المتاحة بالمستشفيات، ومساعدة الفرق الطبية على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المرضى وفقًا للتقييم الطبي.

وأشار وكيل الوزارة إلى دعم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، للمنظومة الصحية بالمحافظة، في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها وتوفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد استمرار المديرية في متابعة احتياجات المستشفيات، والتأكد من كفاءة الأجهزة وحسن تشغيلها، بما يضمن الاستفادة منها في تطوير خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن تدعيم المستشفيات بأجهزة العلاج الطبيعي الحديثة يأتي ضمن خطة رفع كفاءة الأقسام العلاجية، وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة الحالات التي تحتاج إلى برامج تأهيل وعلاج طبيعي لفترات ممتدة.

فيما أشارت الدكتورة شيماء حجاج، مدير إدارة العلاج الطبيعي ونائب مدير الطب العلاجي، إلى أن جهاز الليزر العلاجي بمستشفى ناصر العام يمثل إضافة جديدة للخدمات المقدمة، موضحة أن الأجهزة الحديثة تتيح استخدام وسائل علاجية متعددة، تشمل المساعدة في تخفيف الألم والالتهابات، وعلاج بعض مشكلات العضلات والمفاصل والأنسجة الرخوة، وفقًا للحالة الطبية لكل مريض.

وأضافت أن جهاز التحفيز الليمفاوي بمستشفى الفشن المركزي يدعم برامج التأهيل لبعض حالات التورم الليمفاوي، ومنها بعض الحالات التي قد تعقب جراحات الثدي واستئصال الغدد الليمفاوية، مؤكدة أهمية تحديد الوسيلة العلاجية المناسبة لكل حالة تحت إشراف المتخصصين.

وأكدت استمرار المتابعة لأقسام العلاج الطبيعي، والحرص على الاستخدام الأمثل للأجهزة الحديثة، بما يسهم في تطوير خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

بني سويف صحة بني سويف ناصر العام

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