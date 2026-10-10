بني سويف.. نجاح تحريك باخرة شاحطة في مجرى النيل بمركز ناصر

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة بني سويف من تحريك باخرة تعرضت للشحوط في نهر النيل بدائرة مركز ومدينة ناصر، وتنفيذ إجراءات استئناف رحلتها، وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية للتعامل مع الموقف.

وتابع اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، من مقر مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، مستجدات الموقف والإجراءات المتخذة، مؤكدًا أن اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف تابع الموقف معه أولًا بأول، واطّلع على تطورات التعامل مع الواقعة.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه فور ورود المعلومات إلى مركز السيطرة بديوان عام المحافظة" أمس"، تمت متابعة الموقف والتنسيق بين الجهات المعنية، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، حيث جرى الدفع بقاطرة تابعة لجهاز حماية النيل، والتواصل مع الملاحة النهرية لتوفير الإمكانات اللازمة، بمشاركة شرطة المسطحات المائية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة الأستاذ شوقي هاشم، ونوابه والتنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية، والأستاذ عيد محمود رئيس قرية أشمنت، حتى نجاح الجهود في تحريك الباخرة لاستئناف رحلتها.

ومن جانبه، أثنى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف على جهود الجهات المعنية وتعاونها وتنسيقها في التعامل مع الموقف، بما أسهم في تحريك الباخرة واستئناف رحلتها.

