أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، أن ما ورد في مذكرات الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، يعكس حجم الثبات الذي اتسمت به السياسة المصرية، وتمسك القاهرة برفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض واقع جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الشيمي إن إقرار بايدن بأنه كان يدرك مسبقًا رفض الرئيس السيسي استقبال الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، يحمل دلالات سياسية مهمة، ويكشف أن الموقف المصري كان واضحًا ومحسومًا منذ بداية الأزمة، انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي المصري والالتزام التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

رفض التهجير.. موقف مصري لم يتغير

وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر لم تتعامل مع الحرب على غزة باعتبارها أزمة إقليمية مؤقتة، بل انطلقت في تحركاتها من اعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية لا تقبل المساومة، مؤكدة أن رفض التهجير القسري يمثل أحد الثوابت الأساسية للموقف المصري.

وأشارت إلى أن تحركات الدولة المصرية لم تقتصر على رفض مخططات التهجير، وإنما امتدت إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية، والعمل على حماية المدنيين الفلسطينيين.

الدولة الفلسطينية المستقلة هدف لا يمكن التراجع عنه

وشددت الشيمي على أن الرؤية المصرية تجاه مستقبل القضية الفلسطينية تقوم على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

ولفتت إلى أن أهمية ما ورد في مذكرات بايدن تكمن في أنه يعكس، وفق تصريحاتها، إدراكًا أمريكيًا سابقًا لطبيعة الموقف المصري خلال الاتصالات والمباحثات التي جرت بشأن الأزمة، وما مثله رفض التهجير من قرار استراتيجي يرتبط بحماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

رانيا الشيمي: حماية الأرض الفلسطينية مسؤولية تاريخية

واختتمت النائبة رانيا الشيمي تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تمسكت بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين، ورفضت أي ترتيبات تستهدف تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة يظل ركيزة أساسية في الموقف المصري.

وأكدت أن المواقف المرتبطة بحماية الأمن القومي والحقوق التاريخية للشعوب تظل حاضرة في مسار التاريخ، مشددة على استمرار أهمية التحرك الدولي لإنهاء الحرب وضمان عدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.