كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، انتهت من إعادة فرز أصوات المرشحين على منصب نواب رئيس حزب الوفد.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أنه تم تصعيد خالد قنديل بدلا من شريف حمودة للفوز بمنصب نائب رئيس حزب الوفد.

رصد الأصوات أثناء إعلان نتيجة انتخابات

وكانت قد كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن هناك خطأ في رصد الأصوات أثناء إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد على منصب نواب رئيس الحزب.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الخطأ المطبعي هو إعلان فوز شريف حمودة بمنصب نائب رئيس حزب الوفد بدلا من خالد قنديل ، حيث اتضح أنها نفس عدد الأصوات ولكن تم استبدال أصوات خالد قنديل والتى حصل فيها على ٣٨ صوت بأصوات شريف حمودة والذي حصل على ٢٨ صوت.

وأشار المصادر إلى أنه بذلك يتم إعلان فوز خالد قنديل بمنصب نائب رئيس حزب الوفد بدلا من شريف قنديل.

وكانت قد بدأت لجنة إعادة فرز أصوات انتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد، برئاسة المستشار ثروت عبد الباسط الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أعمالها اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، في ، بمقر الحزب الرئيسي، وذلك في إطار من الحيادية والتجرد والشفافية.

ودعا المستشار ثروت الخرباوي، في بيان له أمس ، المرشحين الراغبين في حضور عملية إعادة الفرز إلى الحضور بأنفسهم أو تفويض من يمثلهم من المندوبين، لمتابعة جميع إجراءات الفرز والمراجعة، تأكيدًا لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، وضمانًا لأن تعبر النتيجة بدقة وأمانة عن إرادة الناخبين.