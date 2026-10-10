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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف: تحرير 500 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق خلال حملات رقابية

تموين بني سويف
تموين بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف  المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.  

وأسفرت الحملات، التي جرى توجيهها خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، عن تحرير 511 محضرًا، تضمنت  232 مخالفة للمخابز البلدية، و 83 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب  92 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، 4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 40 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و25 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و35 مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين. 

بني سويف الفشن ببا

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