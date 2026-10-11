قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
إدراج 11 عالمًا من مركز البحوث الزراعية بقائمة «ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

كرم الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية،  وأحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، والشيخ عادل حيدر، من مديرية أوقاف بني سويف، ونوال قرني، موجه عام اتحاد الطلاب، وحمادة عرفات، كبير أخصائيي التربية الاجتماعية. 


وأكد الدكتور عصام عمارة أن مسابقات القرآن الكريم تمثل إحدى الفعاليات المهمة التي تسهم في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله حفظًا وتدبرًا وعملًا، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب علميًا وأخلاقيًا. وهنأ الطلاب الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، وموجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم المسابقة.

من جانبه، أكد محمد صلاح، وكيل المديرية، أهمية مسابقات القرآن الكريم في غرس القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلاب، وبناء جيل واعٍ متمسك بتعاليم دينه، مقدمًا التهنئة للفائزين، وموجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم المسابقة ورعاية المواهب الطلابية.

وقال أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، إن المسابقة تأتي في إطار اهتمام المديرية بالأنشطة الطلابية التي تعزز القيم الدينية والأخلاقية، وتعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم على التميز، مهنئًا الطلاب الفائزين، ومثمنًا جهود توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية في تنظيم المسابقة.

من جانبه، أكد الشيخ عادل حيدر أن القرآن الكريم منهج حياة ومصدر للقيم والأخلاق، وأن غرس حبه في نفوس الأبناء يسهم في بناء جيل صالح يتمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مهنئًا الطلاب الفائزين، وداعيًا إياهم إلى مواصلة حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والعمل بأحكامه.

واختُتمت الفعالية بتكريم الطلاب الفائزين، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، بما يعزز دور الأنشطة الطلابية في تنمية الوعي الديني والأخلاقي وبناء شخصية متكاملة للطالب.

بني سويف تعليم بني سويف اوقاف بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي عابدين بريف درعا الغربي

سوريا: قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي عابدين بريف درعا الغربي

نواف سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية ويدين التهديدات الحوثية باستهداف مطاراتها

نواف سلام يجدد تضامن لبنان مع السعودية ويدين التهديدات الحوثية باستهداف مطاراتها

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد