مدير تعليم بني سويف يكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

كرم الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، التي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، بحضور محمد صلاح، وكيل المديرية، وأحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، والشيخ عادل حيدر، من مديرية أوقاف بني سويف، ونوال قرني، موجه عام اتحاد الطلاب، وحمادة عرفات، كبير أخصائيي التربية الاجتماعية.



وأكد الدكتور عصام عمارة أن مسابقات القرآن الكريم تمثل إحدى الفعاليات المهمة التي تسهم في غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الطلاب، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله حفظًا وتدبرًا وعملًا، مشيرًا إلى حرص المديرية على دعم الأنشطة التربوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب علميًا وأخلاقيًا. وهنأ الطلاب الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، وموجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم المسابقة.

من جانبه، أكد محمد صلاح، وكيل المديرية، أهمية مسابقات القرآن الكريم في غرس القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلاب، وبناء جيل واعٍ متمسك بتعاليم دينه، مقدمًا التهنئة للفائزين، وموجهًا الشكر إلى القائمين على تنظيم المسابقة ورعاية المواهب الطلابية.

وقال أحمد عزت، مدير عام الشئون التنفيذية، إن المسابقة تأتي في إطار اهتمام المديرية بالأنشطة الطلابية التي تعزز القيم الدينية والأخلاقية، وتعمل على اكتشاف مواهب الطلاب وتشجيعهم على التميز، مهنئًا الطلاب الفائزين، ومثمنًا جهود توجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية في تنظيم المسابقة.

من جانبه، أكد الشيخ عادل حيدر أن القرآن الكريم منهج حياة ومصدر للقيم والأخلاق، وأن غرس حبه في نفوس الأبناء يسهم في بناء جيل صالح يتمسك بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، مهنئًا الطلاب الفائزين، وداعيًا إياهم إلى مواصلة حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والعمل بأحكامه.

واختُتمت الفعالية بتكريم الطلاب الفائزين، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، بما يعزز دور الأنشطة الطلابية في تنمية الوعي الديني والأخلاقي وبناء شخصية متكاملة للطالب.