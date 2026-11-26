تقدم النائب أسامة مدكور بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث حريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكد النائب أسامة مدكور أن هذا الحادث الأليم يستوجب الوقوف أمام أسبابه وملابساته بكل جدية ومسؤولية، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة والأمان في نقل وتداول المواد البترولية، ومراجعة اشتراطات الأمان الفني والتشغيلي لناقلات المواد الخطرة، والتأكد من صلاحيتها وسلامة حركتها على الطرق، بما يضمن حماية أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى أهمية سرعة استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره، مؤكدًا ضرورة تتبع نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستُتخذ على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالوقوف عند أسباب الحادث، بل العمل على معالجة أوجه القصور التي قد تكشف عنها التحقيقات.

وثمّن النائب ما أعلنته النيابة العامة بشأن ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من فحص موقع الحادث وسؤال الشهود ومعاينة ملابساته، وما تم اتخاذه من إجراءات لكشف حقيقة الواقعة، مؤكدًا أهمية ترك التحقيقات تأخذ مسارها القانوني كاملًا، وصولًا إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، وضمان عدم تكرار هذه المأساة.