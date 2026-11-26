شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات تنفيذ مسابقة «أكفأ هدف حيوي» على مستوى الجمهورية، بمجمع شركات البترول بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا، والتي تنظمها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وتتضمن تنفيذ بيان عملي ومحاكاة ميدانية لخطط تأمين وحماية المنشآت الحيوية، بهدف تقييم كفاءة عناصر التأمين، وقياس مستوى الجاهزية والانضباط، ومدى القدرة على تنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة ودقة.

تحرك تنفيذي عاجل

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد دراز نائب مدير أمن الغربية ،العميد أركان حرب مظهر عبد الفتاح مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ،العميد أركان حرب دكتور وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة،المهندس الكيميائي دكتور طارق عبد اللطيف رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول.

رفع كفاءة الخدمات

وتضمنت الفعاليات تنفيذ بيان عملي لمحاكاة عدد من السيناريوهات الميدانية المتعلقة بتأمين وحماية المجمع، واستعراض آليات التعامل مع المواقف المختلفة، وتكامل الأدوار بين عناصر التأمين والجهات المعنية، إلى جانب تطبيق الإجراءات المنظمة للتحرك والتعامل مع المستجدات، بما يعكس مستوى التدريب والجاهزية والانضباط لدى القوات المشاركة.

تحسين خدمات المواطنين

كما شهدت الفعاليات استعراضًا للإمكانات والتجهيزات المستخدمة في تنفيذ خطط التأمين، ومتابعة أساليب التعامل الميداني وسرعة اتخاذ القرار، ومدى التنسيق بين العناصر المشاركة، وذلك في إطار التقييم العملي لمستوى الكفاءة والقدرة على تنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة عالية.

وأكد محافظ الغربية أن تنظيم مثل هذه المسابقات والتدريبات يعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة منظومة تأمين المنشآت الحيوية، وتطوير قدرات العناصر القائمة على حمايتها، مشيرًا إلى أهمية التدريب المستمر والتخطيط الدقيق والتنسيق المتكامل بين مختلف الجهات، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استمرارية العمل بالمنشآت الحيوية.

التعاون مع الجمهور

وأشاد المحافظ بمستوى التنظيم والجاهزية التي عكستها الفعاليات، مثمنًا جهود القوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم منظومة التأمين وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، مؤكدًا حرص محافظة الغربية على استمرار التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.