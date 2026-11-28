عقد السفير تميم خلاف، سفير مصر لدى لبنان، اجتماعا موسعا في اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية اللبنانية، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ولبنان.
ترأس الاجتماع محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، وشارك فيه ممثلو مجتمع الأعمال اللبناني، إضافة إلى الدكتورة نهى شتيه رئيس مكتب التمثيل التجارى بلبنان.
واستعرض السفير خلاف التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، وما حققته الدولة من تطور في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية الراهنة، وسلط الضوء على الطفرة التي شهدتها مصر في تحديث بنيتها التحتية في القطاعات المختلفة ومنها الكهرباء والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والتشييد، بما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوها إلى حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص.
كما استعرض الجهود الرامية إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، في إطار الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة 2026-2030، والتي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 68٪ من إجمالي النشاط الاقتصادي.
وتناول السفير خلاف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، حيث أعرب عن التطلع لزيادة الاستثمارات اللبنانية في مصر وتوسيع نطاق مشاركة مجتمع الأعمال اللبناني في المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار السفير تميم خلاف إلى ما يمتلكه المستثمرون اللبنانيون من خبرات واسعة وشبكات أعمال ممتدة تؤهلهم للقيام بدور مهم في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من السوق المصرية باعتبارها مركزاً واعداً للانطلاق نحو أسواق إقليمية ودولية أخرى.
وأبرز فى هذا السياق ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة ومتنوعة، وما توليه الدولة من أهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
من جانبهم، أعرب ممثلو مجتمع الأعمال اللبناني عن تقديرهم للمواقف المصرية الداعمة للبنان، مشيدين بما شهدته مصر من تطورات اقتصادية وما بذلته الدولة من جهود لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين اهتمام المستثمرين اللبنانيين بالسوق المصرية وتطلعهم إلى توسيع النشاط الاقتصادى بمصر خلال الفترة المقبلة.