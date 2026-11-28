علقت القارئة نور محروس لأول مرة على إشادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأدائها خلال مشاركتها في برنامج «دولة التلاوة»، وذلك بعد الثناء على موهبتها وتميزها في محاكاة أسلوب القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي.

دولة التلاوة

ونشرت نور محروس تعليقًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعربت خلاله عن سعادتها وامتنانها، قائلة: «وكان فضل الله عليا عظيما، الحمد لله، هذا من فضل ربي».

واضافت"سعيدة وفخورة جدًا بكلام مشايخنا الأفاضل عني في برنامج «دولة التلاوة»، وأعتبره وسامًا على صدري وشرفًا كبيرًا لي. دعواتكم لي بالثبات والإخلاص، وأن أكون دائمًا عند حسن ظنكم.

وجاء تعليق نور محروس عقب إشادة وزير الأوقاف بأدائها خلال البرنامج، حيث أثنى على قدرتها المميزة في محاكاة أسلوب الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدًا أنها نجحت في الاقتراب من روحه وإحساسه الاستثنائي في تلاوة القرآن الكريم.

وقال الأزهري للقارئة: «الدنيا منورة بيكي، وبإذن الله تلاوة مليئة بالإبداع، وأنت رمز مشرف لبرنامج دولة التلاوة»، مشيرًا إلى أنها من أجود من يحاكي الشيخ المنشاوي.

وأضاف وزير الأوقاف: «لدرجة أني لو أغمضت عيني أتحير بينها وبين الشيخ محمد صديق المنشاوي»، مشيدًا بإتقانها في أداء التلاوة وقدرتها على استحضار أسلوبه المميز.

وأوضح الأزهري أن موهبة نور محروس لا تقتصر على محاكاة صوت الشيخ المنشاوي، بل تمتد إلى تقديم إضافات جمالية خاصة بها، مؤكدًا أنها لم تكتفِ بتقليد صوته العذب، وإنما اقتربت من روحه وإحساسه الاستثنائي.

وتطرق وزير الأوقاف إلى تميز أداء الشيخ محمد صديق المنشاوي، قائلًا إن الله منحه إحساسًا استثنائيًا بالقرآن الكريم وخشية عظيمة، مضيفًا: «ربنا أعطى الشيخ المنشاوي إحساسًا خارقًا للقرآن الكريم، وآتاه الله خشية فلو صُبّت على جبل لذاب».