أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الأصل في الأطعمة والمشروبات التي خلقها الله في الأرض هو الإباحة، ولا يجوز الحكم بتحريمها لمجرد أنها جديدة أو غير مألوفة، موضحًا أن الشريعة جعلت ما في الأرض مسخرًا لمنفعة الإنسان والانتفاع به.

شوقي علام: ظهور أطعمة أو مشروبات جديدة لا يعني بالضرورة أنها محرمة

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى خلق ما في الأرض جميعًا لمنفعة الإنسان، مستشهدًا بقوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا»، مؤكدًا أن دلالة الآية تشير إلى أن الأصل في هذه المخلوقات الإباحة والانتفاع بها.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن ظهور أطعمة أو مشروبات جديدة لا يعني بالضرورة أنها محرمة، فعدم معرفة الناس بها من قبل ليس سببًا كافيًا للحكم بتحريمها، وإنما يُنظر إلى طبيعتها وما إذا كانت تشتمل على شيء حرمه الشرع.

وشدد الدكتور شوقي علام على أن التعامل مع المستجدات الغذائية ينبغي أن يقوم على فهم القاعدة الشرعية التي تقرر أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يثبت وجود سبب شرعي للتحريم.