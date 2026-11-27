أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول "ما حكم دفع عربون عند إرادة شراء السلع؟".

وأكدت دار الإفتاء أن الاتفاق مع التاجر على دفع جزء من ثمن السلعة كعربون؛ بحيث إنْ أخذها احتسب العربون من الثمن، وإن لم يأخذها استحقه البائع، مع التراضي بينهما؛ هو معاملةٌ صحيحةٌ وجائزةٌ شرعًا.

كيفية التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات؟

وفي سياق آخر، أشارت الإفتاء إلى كيفية التصرُّف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرَّمات.

وأوضحت أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المسلِم إذا أخذ مالًا حرامًا كان عليه أن يصرفَه إلى مالكه إن كان معروفًا لديه، وعلى قيد الحياة، أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبًا كان عليه انتظارُ حضوره وإيصالُه إليه، مع زوائده ومنافعه.

وتابعت الإفتاء أنه "أما إن كان هذا المال الحرام لمالكٍ غير معيَّنٍ، ووقع اليأس من التعرُّف على ذاته، ولا يُدْرَى أمات عن وارثٍ أم لا، كان على حائزِ هذا المال الحرام في هذه الحال التصدُّقُ به؛ كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات".