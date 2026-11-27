نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أعداد أكبر من الوفيات في حادث حريق الوراق، مؤكدًا أن الدولة لا تتبع نهج إخفاء الحقائق، وأنه لا يوجد مبرر للتعتيم على أعداد الضحايا.

متحدث الصحة: تلقينا 30 بلاغًا عن مفقودين وعدد الوفيات المسجل 31

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن عدد الوفيات المسجل جراء الحادث بلغ 31 حالة، في حين تلقت الجهات المعنية 30 بلاغًا عن أشخاص مفقودين.

وأوضح أن عدد البلاغات عن المفقودين أقل من عدد الوفيات المسجلة، مشددًا على صعوبة إخفاء وفاة أي شخص، نظرًا لوجود أسر وأقارب يسألون عنه ويتابعون مصيره.

وأضاف أن الحديث عن وجود أعداد أكبر من الضحايا دون معلومات موثقة يثير تساؤلات لا تستند إلى بيانات رسمية، مؤكدًا أن الجهات المعنية أعلنت المعلومات المتاحة بشفافية ووضوح.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن أول بيانات الوزارة بشأن الحادث بدأت بعد نحو ساعة من وقوعه، بما يعكس تحرك الجهات الرسمية للإعلان عن المستجدات منذ الساعات الأولى.

وأكد عبد الغفار أن الدولة المصرية لم تعتد إخفاء الحقائق، وأن التعامل مع الحادث يجري بصورة واضحة وشفافة، مع استمرار استكمال إجراءات تحديد هوية الضحايا المتبقين.