قدمت الإعلامية عزة مصطفى، خالص التعازي إلى أسر ضحايا حادث حريق الوراق، معربة عن حزنها لما شهدته مصر من ضحايا ومصابين، داعية الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

الشهامة والجدعنة جينات أصيلة في المصريين تظهر وقت الأزمات

وقالت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «الساعة 6»، إن المصريين يتبادلون التعازي في ضحايا الحادث، في مشهد يعكس حالة الحزن التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن مساجد الجمهورية شهدت اليوم أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحادث.

وأضافت أن وزارة الصحة أعلنت الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا حريق الوراق، كما أعلنت جهات التضامن تعهدها بالإعلان عن جميع أوجه الصرف المتعلقة بالمساعدات والمستحقات، بالمستندات.

وفي سياق متصل، انتقدت الإعلامية شماتة جماعة الإخوان في المصريين على خلفية حادث الوراق، معتبرة أن الشماتة في ضحايا الكوارث والمآسي الإنسانية تكشف جانبًا من سلوك الجماعة.

وأشارت إلى أن حلقة اليوم تتناول ثلاثة ملفات، من بينها شماتة الجماعة في المصريين، إلى جانب تسليط الضوء على ما وصفته بـ«الجين المصري» الذي يظهر في أوقات الأزمات، من خلال شهامة المصريين وتكاتفهم لمساعدة الآخرين.

وأكدت أن المشهد الإنساني في الكوارث لا يقتصر على مصر وحدها، إذ يظهر في مختلف دول العالم أشخاص يسارعون إلى إنقاذ المتضررين ومساعدة المصابين، لكن المصريين يكونون حاضرين دائمًا في مثل هذه المواقف، بما يعكس أصالة الشهامة والجدعنة في المجتمع المصري.

وقالت إن الشهامة والجدعنة من جينات الشخصية المصرية، وإن معدن المصريين يظهر بوضوح في أوقات الشدة، فرغم الألم والحزن والظلام، يظل هناك دائمًا نور يتمثل في أشخاص لا يشغلهم سوى مساعدة الآخرين وإنقاذهم.

وأضافت أن هناك شبابًا مصريين لا يفكرون في أنفسهم وقت الأزمات، بقدر انشغالهم بمن يقف أمامهم وكيفية إنقاذه ومساعدته.

وأعلنت عزة مصطفى استضافة الكاتب الصحفي جمال رائف، للحديث عن شماتة جماعة الإخوان في ضحايا الحادث، فيما تستضيف الدكتورة فاتن سليمان، أستاذة التاريخ، للحديث عن امتداد قيم الشهامة والتضامن في الشخصية المصرية عبر التاريخ.