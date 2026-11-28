أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع تداعيات حادث الوراق لحظة بلحظة، ووجّه بسرعة تقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أن أجهزة الدولة تحركت منذ اللحظات الأولى للحادث في إطار من التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

سرعة التعامل مع تداعيات الحادث

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التحرك الحكومي جاء بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية والنيابة العامة، لضمان سرعة التعامل مع تداعيات الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين، لافتة إلى أن وزارة التضامن بدأت تحركاتها الميدانية عقب نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأضافت أن فرق الوزارة انتقلت إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والمساندة اللازمة لأسرهم، مؤكدة أن الوزارة حريصة على الوقوف بجانب جميع الأسر التي تضررت من الحادث، سواء الأسر التي فقدت عائلها أو أحد أبنائها أو أشقاءها.

الدعم المقدم لأسر الضحايا والمصابين

وشددت مايا مرسي على أن الدعم المقدم لأسر الضحايا والمصابين لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تعويض مادي أو مساعدة مالية، وإنما يحمل رسالة إنسانية تعبر عن تضامن الشعب المصري مع المتضررين، وتؤكد أنهم ليسوا وحدهم في مواجهة تداعيات هذه الفاجعة.

وأشادت وزيرة التضامن بحجم التفاعل المجتمعي والمساهمات التي شهدتها الساعات التالية للحادث، مؤكدة أن المصريين قدموا نموذجًا لافتًا في التكاتف والتضامن خلال أقل من 48 ساعة، وأن حجم المساهمات كان يتزايد بصورة متواصلة، بما يعكس حرص الجميع على مساندة الأسر المنكوبة.