سلط النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على حالة التضامن الشعبي التي أعقبت حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معتبرًا أن سرعة تحرك المواطنين لمساندة المصابين وأسر الضحايا تعكس حقيقة المعدن المصري، وتؤكد أن التكاتف يظل أحد أبرز سمات المجتمع في أوقات الشدة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السنوي لحزب الشعب الجمهوري بمدينة شرم الشيخ، حيث استشهد أبو هشيمة بمشهد توافد المواطنين للتبرع بالدم، والتفاعل الواسع مع الدعوات التي أطلقت لمساندة المتضررين من الحادث، مؤكدًا أن هذه المواقف تعزز شعور المصريين بالفخر بوطنهم وشعبهم.

في سياق متصل، لفت إلى أن الإقبال الكبير على التبرعات التي فتحت وزارة التضامن الاجتماعي بابها لصالح أسر الضحايا والمصابين، تجاوز التوقعات، ووصل إلى حد تعطل النظام الإلكتروني نتيجة كثافة المشاركات، في مشهد يعكس حجم الاستجابة الشعبية وحرص المواطنين على تقديم الدعم في هذا الظرف الإنساني.

واستهل أبو هشيمة حديثه بتقديم خالص العزاء إلى أسر المتوفين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأن يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، مشيرًا إلى أن حجم الفقد الذي تعرضت له الأسر لا يمكن أن تعوضه الكلمات، مهما تعددت صور المواساة والدعم.

وكشف أن فعاليات المنتدى في نسخته الثالثة تتضمن جانبًا مخصصًا لمساندة أسر ضحايا الحادث، إلى جانب الملفات التنظيمية والسياسية التي يناقشها الحزب، مؤكدًا أن روح المحبة والتعاون بين أعضائه تمثل قيمة أساسية في العمل الحزبي، وأن ارتباطه بحزب الشعب الجمهوري يأتي انطلاقًا من محبته وقناعته به، وليس سعيًا وراء منفعة أو مكسب سياسي.