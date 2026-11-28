روى عماد محمد، أحد المتضررين من حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تفاصيل المأساة التي تعرضت لها أسرته، بعدما فقد خمسة من أفراد عائلته في الحادث، بينهم نسيبه وأطفاله الأربعة، بينما أصيب شقيقه ونجا أحد الأطفال من الحريق.

النار كانت جاية علينا كأن حد بيدلق شوربة

وقال عماد إن شقيقه نجا من الحادث لكنه تعرض للإصابة، في حين توفي نسيبه وأطفاله الأربعة، وهم ولدان وبنتان، موضحًا أن أحد أبناء شقيقه كان الناجي من الحادث، بعدما تمكن والده من إبعاده عن النيران في اللحظات الأخيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الأسرة كانت تضم 9 أفراد، من بينهم أحمد جابر وعائلته الذين تعرضوا للإصابة، وعبد الفتاح وأبناؤه الذين كانوا ضمن المتوفين، داعيًا الله أن يتقبل الضحايا في الشهداء.

وأوضح أن أفراد الأسرة كانوا في طريقهم إلى منطقة حلوان لحضور حفل زفاف لدى خالتهم، قبل أن ينتهي مشوارهم بالحادث الذي أودى بحياة نسيبه وأطفاله الأربعة، فيما أصيب شقيقه ونجا أحد الأطفال.

وأشار إلى أن الأسرة كانت تستقل سيارة ميكروباص من نوع سوزوكي، تتسع لـ9 ركاب، ووصفها بأنها سيارة «فان».

رواية الطفل الناجي عن لحظات انقلاب السيارة

ونقل عماد تفاصيل رواية الطفل الناجي عن اللحظات الأخيرة قبل الحادث، موضحًا أن السيارة كانت تسير على الطريق الدائري، وعندما شاهد السائق أشخاصًا يسيرون عكس الاتجاه، ضغط على الفرامل، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص بمن فيه.

وأضاف أن الأب حاول إنقاذ أطفاله وإخراجهم من السيارة قبل وصول النيران إليهم، فبدأ في إلقائهم من النافذة إلى خارج الطريق، مشيرًا إلى أنه ألقى الطفل حمزة، ثم حاول إخراج محمد، إلا أن السيارة انقلبت بعنف واصطدمت به، ما أدى إلى وفاته.

وأوضح أن الأب كان يحاول إبعاد أطفاله عن النيران التي كانت تقترب منهم، ونقل عن الطفل الناجي وصفه للمشهد بقوله إن النار كانت تتجه نحوهم «كأن حد بيدلق شوربة».

وأضاف أن الأب، عندما شاهد النيران تقترب، أمسك بالطفل وألقاه بعيدًا عن السيارة، وطلب منه الإسراع بالجري حتى لا تلتهمه النيران، مرددًا: «اجري يا ابن الكلب بسرعة، هتولع».

وأشار إلى أن الطفل ابتعد عن السيارة وجرى، قبل أن يعثر عليه عدد من الأهالي ويساعدوه، ليكون الناجي من بين أفراد الأسرة الذين كانوا يستقلون الميكروباص.

نقل الطفل المصاب إلى مستشفى أم المصريين

وأوضح عماد أن الطفل الناجي تعرض لحروق في وجهه، وأن الأسرة نقلته في البداية إلى المستشفى المركزي، قبل أن تتولى الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لاستكمال علاجه.

وأضاف أن الطفل جرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم والتعامل مع الحروق التي أصيب بها في وجهه.