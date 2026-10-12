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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُتابع اختبارات إعداد قيادات الصفين الثاني والثالث

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، سير الاختبارات القبلية للمتقدمين للالتحاق ببرنامج إعداد القيادات والكوادر التنفيذية من الصفين الثاني والثالث.

كما تفقد البرنامج التدريبي المخصص لرفع كفاءة العاملين بإدارات المخازن والمخزون السلعي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، في إطار الاهتمام بتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجهاز التنفيذي.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ الاختبارات المنعقدة بقاعات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بحضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والدكتورة جملات إسماعيل مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ عامر نصر مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ جانبًا من الاختبارات المخصصة للمرشحين من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والقروية والمديريات والهيئات التابعة، واطمأن على انتظام الإجراءات المتبعة لضمان الدقة والحيادية في تقييم المتقدمين، مؤكدًا أهمية تطبيق معايير موضوعية في الاختيار، بما يضمن توافق قدرات ومهارات المرشحين مع متطلبات البرامج التدريبية واحتياجات العمل الفعلية.

وأكد المحافظ أهمية برامج إعداد وتأهيل كوادر الصفين الثاني والثالث، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية وتطوير منظومة العمل التنفيذي، مشددًا على ضرورة أن تستهدف البرامج التدريبية تنمية المهارات الإدارية والعملية، وتطوير قدرات العاملين في التعامل مع الأزمات، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشريعات والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشروعات.

من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد مرسي، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الاختبارات تُعقد على مدار ثلاثة أيام، اعتبارًا من الاثنين وحتى الأربعاء، وتشمل عددًا من المحاور المرتبطة بمتطلبات العمل التنفيذي، فيما تستهدف البرامج التدريبية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير قدرات المرشحين ورفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ سير البرنامج التدريبي المخصص لرفع كفاءة العاملين بإدارات المخازن والمخزون السلعي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وتبادل الحوار مع المتدربين حول موضوعات التدريب ومدى ارتباطها بمهام العمل اليومية، مؤكدًا أهمية التركيز على الجوانب العملية والإجرائية التي تسهم في تطوير منظومة إدارة المخزون، وإحكام الرقابة على الأصناف والموجودات، ورفع كفاءة إجراءات التخزين والصرف والجرد.

وشدد المحافظ على أهمية الاستفادة من التدريب في تطوير الأداء والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة المخازن والمخزون السلعي، ودقة الإجراءات المتبعة، وحسن إدارة الموارد المتاحة، مؤكدًا ضرورة ارتباط المحتوى التدريبي بالمهام الفعلية للعاملين، بما يحقق الاستفادة المطلوبة من البرنامج.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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