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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: قافلة طبية مجانية بقرية بني مؤمنة تقدم 2535 خدمة صحية

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة علاجية بقرية بني مؤمنة التابعة لمركز ببا، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، استفاد منها المواطنون في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وذلك وفي إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية والمحرومة، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، واشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

حيث تم إجراء الكشف الطبي لفحص 830 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان، من خلال 6 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين إلى 2535 خدمة.

شملت الخدمات عمل 42 تحليلًا بمعمل الدم، و148 فحصًا بمعمل الطفيليات، و38 حالة أشعة بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تحويل حالتين لإعداد تقارير طبية تمهيدًا للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية المهمة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية، فضلًا عن إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ250 مواطنًا.

أشرف على تنفيذ القافلة فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، برئاسة الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، وعضوية الدكتور محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري،  عيد فرج فرج، مسؤول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

ببا بني سويف بني مؤمنة

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