قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة.. تفاصيل 38 حملة تفتيش بالمحافظات خلال سبتمبر
ليبيا.. الاجتماع الوزاري الـ14 لمجموعة العشرة الإفريقية تعلن وثيقة طرابلس 2026
منال عوض: جرين شرم الشيخ يدعم دمج حماية الطبيعة في خطط التنمية وتعزيز استدامة المقاصد السياحية
رسميًا| اليوم غرة جمادى الأولى.. كم يومًا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك
وزير الكهرباء يستعرض خطوات تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء في اجتماع الرياض
وزارة الإسكان: إغلاق باب التقديم لبديل الإيجار القديم.. وفترة فحص الطلبات تستغرق من 3 إلى 6 أشهر
خاص .. الزمالك يتمسك باستمرار معتمد جمال رغم خسارة القمة أمام الأهلي
برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب: حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يرسخ المبادئ الأساسية للمساواة
تداول فيديو لطلاب يتلفون أثاث فصلهم بمدرسة بالدقهلية.. والتعليم: قديم واتخذنا اللازم
إصابة طالب بطعنة في الظهر على يد زميله بمدرسة إعدادية بالدقهلية
الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 74382 شهيدا و175416 مصابا
وزير الدولة للإنتاج الحربي : نعمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أصدر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عددًا من القرارات بالتكليف والقيام بالأعمال لعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها والبرامج والوحدات المختلفة.

 وتضمنت وكلاء لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من مديري الوحدات والمراكز ومنسقي البرامج، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة العمل الأكاديمي والإدراي، والاستعانة بالكفاءات القادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شملت القرارات تكليف كل من الدكتور محمود ربيع إسماعيل، قائمًا بعمل وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي حسين، قائمًا بعمل وكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة الشيماء سعد زغلول، قائمة بعمل وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان فؤاد محمد، قائمة بعمل وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل سعد السيد، قائمًا بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سيد علي، قائمًا بعمل وكيل كلية علوم الأرض لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات تكليف كل من، الدكتورة زينب ماضي محمود، للقيام بأعمال وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي علي زين العابدين، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود معوض تمام، قائمًا بأعمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد يوسف كامل، قائمًا بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد إبراهيم السيد، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات علوم المسنين لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفيما يتعلق بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شملت القرارات تكليف كل من الدكتورة منال محمد السيد، للقيام بأعمال وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية عبد الرحمن أبو عدس، للقيام بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام الدين عبد الرازق الهواري، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات علوم المسنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود بدوي أحمد كمال، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي محمد أحمد أبو السعود، قائمًا بأعمال وكيل كلية علوم الأرض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة الشيماء عبد السلام إبراهيم، للقيام بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد منير جاد، للقيام بأعمال وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعلى مستوى البرامج والوحدات ذات الطابع الخاص، شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد عمر معاذ بالقيام بأعمال مدير إدارة وحدة السيارات، والدكتور ناجي محمود نصر بالقيام بأعمال مدير مركز الطباعة والنشر بالجامعة.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور شعبان يوسف مبارز، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، بالقيام بأعمال رئيس قسم المحاسبة بالكلية، والدكتور أحمد فاروق إلياس، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق البرامج المهنية، والدكتور محمد السيد حافظ، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، بالقيام بأعمال مدير مركز الدراسات المالية والتجارية، والدكتور محمد عيد عبد المعتمد، المدرس بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق برنامج المحاسبة والتمويل الدولي، إلى جانب تكليف الدكتور محمود مصطفى محمود، المدرس بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق شعبة اللغة الإنجليزية.
وأكد الدكتور طارق علي، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، بما يضمن حسن سير العمل داخل الكليات والمعاهد والإدارات المختلفة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى القيادات التي شملتها القرارات، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجامعة وتطلعاتها خلال المرحلة المقبلة.

بني سويف جامعة بني سويف اداب بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

الذهب

عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين

وزير التربية والتعليم

عهدة شخصية.. التعليم تعلن للطلاب ضوابط رد التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

شوبير يرد على بيان الزمالك: حكم مباراة القمة لم يلجأ للفار لعدم وجود لقطات تستدعي

اتحاد الكرة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم

عموتة

إشادة مغربية بتألق الحسين عموتة بعد قيادة الأهلي للفوز على الزمالك

بالصور

البطاطا الحلوة.. فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة
البطاطا الحلوة..فوائد غذائية لدعم صحة العين و المناعة

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد