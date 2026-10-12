رئيس جامعة بني سويف يصدر قرارات بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية

أصدر الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، عددًا من القرارات بالتكليف والقيام بالأعمال لعدد من القيادات الأكاديمية بكليات الجامعة ومعاهدها والبرامج والوحدات المختلفة.

وتضمنت وكلاء لشئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من مديري الوحدات والمراكز ومنسقي البرامج، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة العمل الأكاديمي والإدراي، والاستعانة بالكفاءات القادرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شملت القرارات تكليف كل من الدكتور محمود ربيع إسماعيل، قائمًا بعمل وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي حسين، قائمًا بعمل وكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة الشيماء سعد زغلول، قائمة بعمل وكيل كلية علوم الرياضة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان فؤاد محمد، قائمة بعمل وكيل كلية الفنون التطبيقية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل سعد السيد، قائمًا بعمل وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سيد علي، قائمًا بعمل وكيل كلية علوم الأرض لشئون التعليم والطلاب.

كما شملت القرارات تكليف كل من، الدكتورة زينب ماضي محمود، للقيام بأعمال وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور لؤي علي زين العابدين، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود معوض تمام، قائمًا بأعمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد يوسف كامل، قائمًا بأعمال وكيل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الحميد إبراهيم السيد، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات علوم المسنين لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وفيما يتعلق بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شملت القرارات تكليف كل من الدكتورة منال محمد السيد، للقيام بأعمال وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمنية عبد الرحمن أبو عدس، للقيام بأعمال وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام الدين عبد الرازق الهواري، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات علوم المسنين لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود بدوي أحمد كمال، قائمًا بأعمال وكيل معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي محمد أحمد أبو السعود، قائمًا بأعمال وكيل كلية علوم الأرض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة الشيماء عبد السلام إبراهيم، للقيام بأعمال وكيل كلية السياسة والاقتصاد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ناهد منير جاد، للقيام بأعمال وكيل كلية العلوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعلى مستوى البرامج والوحدات ذات الطابع الخاص، شملت القرارات تكليف الدكتور أحمد عمر معاذ بالقيام بأعمال مدير إدارة وحدة السيارات، والدكتور ناجي محمود نصر بالقيام بأعمال مدير مركز الطباعة والنشر بالجامعة.

كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور شعبان يوسف مبارز، الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، بالقيام بأعمال رئيس قسم المحاسبة بالكلية، والدكتور أحمد فاروق إلياس، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق البرامج المهنية، والدكتور محمد السيد حافظ، الأستاذ المساعد بكلية التجارة، بالقيام بأعمال مدير مركز الدراسات المالية والتجارية، والدكتور محمد عيد عبد المعتمد، المدرس بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق برنامج المحاسبة والتمويل الدولي، إلى جانب تكليف الدكتور محمود مصطفى محمود، المدرس بكلية التجارة، بالقيام بأعمال منسق شعبة اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور طارق علي، أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، بما يضمن حسن سير العمل داخل الكليات والمعاهد والإدارات المختلفة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تقدمها الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى القيادات التي شملتها القرارات، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف الجامعة وتطلعاتها خلال المرحلة المقبلة.