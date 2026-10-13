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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نهاية مأساوية.. القصة الكاملة لوفاة شاب أمام باب المستشفي الجامعي في بني سويف

رمضان ضحية الاهمال في بني سويف
رمضان ضحية الاهمال في بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وقف أمام بوابة المستشفى يستغيث، يطلب النجدة والإسعاف بعدما اشتد عليه نقص الأكسجين، لكن النهاية كانت مأساوية.. هكذا روى شقيق مريض تفاصيل اللحظات الأخيرة لشقيقه، متهما مستشفى بني سويف الجامعي برفض استقباله، في واقعة أثارت غضبا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبا مما حدث أمام البوابة.

وحسب رواية شقيق المريض، فإن شقيقه وصل إلى المستشفى وهو يعاني نقصا حادا في الأكسجين ويحتاج إلى تدخل طبي عاجل، وظل أمام البوابة يستغيث ويطلب السماح له بالدخول لتلقي العلاج، لكن الأسرة فوجئت، على حد قوله، برفض استقباله.
وأضاف أن باب المستشفى فتح، حسب روايته وحسب ما ظهر في مقطع الفيديو لدخول عامل توصيل طلبات "دليفري"، بينما ظل شقيقه خارج البوابة يستغيث، قبل أن يغلق الباب مرة أخرى، على حد وصفه، دون السماح للمريض بالدخول لتلقي الرعاية الطبية.

وتابع أن حالة شقيقه تدهورت أمام المستشفى، حتى سقط عند البوابة من شدة التعب، في مشهد وصفه بأنه كان مؤلما، خاصة مع حاجته الماسة إلى الأكسجين، وأوضح، أن الأهالي طلبوا له الإسعاف ليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى التأمين الصحي، إلا أنه فارق الحياة، وفقا لروايته.
وأظهر الفيديو المتداول جانبا من الواقعة أمام المستشفى، فيما تبقى تفاصيل ما جرى قبل التصوير وأثنائه، ومدى استجابة المستشفى لحالة المريض، بحاجة إلى تحقيق وتوضيح رسمي.لا تزال ردود الأفعال الغاضبة على واقعة رفض علاج شاب تعرض للإعياء الشديد ليلا من قبل أطباء مستشفى بني سويف الجامعي، والتي انتهت بوفاته داخل مستشفى التأمين الصحي، حيث تبين أن الواقعة تحمل في تفاصيلها مفاجآت صادمة تستوجب تحقيقا عاجلا ومحاسبة المقصرين.
من ناحيته كشف الدكتور محمود سيد  مدير طوارئ المستشفى الجامعي  التفاصيل الكاملة حول الواقعة.

وفي رده على سؤال حول أسباب رفض علاج الشاب قبل وفاته، اعترف مدير الطوارئ  بصحة الواقعة مؤكدا في الوقت نفسه أن ما جاء في الفيديو حقيقيا، والشاب جاء إلى المستشفى ليلا، وكان يجب إسعافه تحت أي مسمى على اعتبار أن أي شخص معرض لمثل هذه الظروف والمضاعفات المفاجئة في وقت متأخر ويجب إسعافه.

وأشار مدير طوارئ بني سويف الجامعي إلى أن الواقعة قيد التحقيق، حيث تم استدعاء الطاقم الإداري وطاقم الأمن والطبيب المسئول في هذه الليلة، مشيرا إلى أنها حدثت يوم جمعة، وهو اليوم المخصص لمستشفى التأمين الصحي لعلاج الحالات الطارئة.

وكشف الدكتور محمود سيد أن المجلس الصحي بالمحافظة الذي يضم وكيل وزارة الصحة ومديري المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والتخصصي، بالإضافة للمحافظ قام بتنظيم عمل استقبال الطوارئ بمستشفيات المحافظة، موضحا أن مستشفى بني سويف الجامعي يستقبل الحالات الطارئة في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما أيام السبت والأثنين والأربعاء يستقبلهم مستشفى بني سويف التخصصي ويوم الجمعة مخصص لمستشفى التأمين الصحي.
وأكد مدير طوارئ بني سويف الجامعي، أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم العمل داخل المستشفيات، ويتم العمل به منذ فترة طويلة خلال أيام الأسبوع، موضحا أن كلامه ليس معناه قبول ما حدث؛ فالأمر يستوجب تحقيقا، وهو ما فعله رئيس الجامعة على وجه السرعة.
 

وأشار إلى أن استقبال اي حالة طارئة يستدعي تواجد طبيب وممرض وأدوات علاج ومستلزمات طبية، ولا يوجد مستشفى من الممكن أن يقوم بعلاج كل المرضى بمفرده، وهو ما دفع المجلس الصحي لتقسيم وتنظيم عمل المستشفيات في استقبال الطوارئ داخل المحافظة.
واختتم مدير طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي كلامه بأن إجراءات التحقيق تتم بناء على قرار رئيس الجامعة لمعرفة المسؤول عن الامتناع عن علاج الشاب حتى تظهر الحقيقة كاملة.
 من ناحيته عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، صباح اليوم، لقاءً مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة النظام الحالي استقبال حالات الطوارئ بالمستشفيات وآليات تقديم الخدمة الطبية في ضوء الإمكانات المتاحة، إلى جانب بحث مقترح إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الإقليمي للصحة، بما يدعم التنسيق بين مختلف الجهات المقدمة للخدمة الصحية.

واستعرض وكيل وزارة الصحة نظام توزيع أيام استقبال حالات الطوارئ بين المستشفيات الرئيسية، حيث يستقبل مستشفى بني سويف التخصصي الحالات أيام السبت والاثنين والأربعاء، إلى جانب الحالات القادمة عن طريق الأهالي يوم الجمعة، فيما يستقبل المستشفى الجامعي الحالات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، ويستقبل مستشفى التأمين الصحي الحالات يوم الجمعة عن طريق سيارات الإسعاف.

وكلّف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد التصور المتكامل لإعادة تشكيل المجلس وتفعيله، متضمنًا الهيكل المقترح والاختصاصات وآليات العمل والأهداف، وعرضه مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
 

بني سويف بني سويف الجامعي تامين بني سويف

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