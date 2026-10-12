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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد شائعات تلوث مياه الشرب في إسنا.. شركة المياه تصدر بيانا عاجلا وتكشف إجراءات فحص العينات

بعد شائعات تلوث مياه الشرب في إسنا.. شركة المياه تصدر بيانا عاجلا وتكشف إجراءات فحص العينات
بعد شائعات تلوث مياه الشرب في إسنا.. شركة المياه تصدر بيانا عاجلا وتكشف إجراءات فحص العينات
شمس يونس

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطاع إسنا، بيانا توضيحيا بشأن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تلوث بمياه الشرب في مركز إسنا، مؤكدة استمرار أعمال الفحص والتحليل الدوري للمياه، واتخاذ إجراءات إضافية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الشركة أن مياه الشرب تخضع لعمليات تحليل دورية ومنتظمة، من خلال سحب عينات من محطات المياه ومختلف أطراف الشبكة بمعدل عينة كل ساعتين، تحت رقابة مديرية الصحة، إلى جانب مراجعة نتائج التحاليل من خلال المعمل الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، في إطار منظومة متكاملة لمراقبة جودة المياه.

وأضافت الشركة أنها تجري حاليا عمليات سحب عينات عشوائية إضافية، إلى جانب العينات الروتينية المعتادة، للتحقق من سلامة المياه المنتجة والموزعة، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على صحة المواطنين وضمان جودة مياه الشرب، داعية أهالي إسنا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المتداولة دون التحقق من صحتها أو تداول أخبار من شأنها إثارة القلق بين المواطنين.

وفي السياق ذاته، أتاحت الشركة للمواطنين الراغبين في التأكد من جودة المياه داخل منازلهم إمكانية التواصل مع الخط الساخن لإدارة إسنا على رقم 01103348580، لطلب سحب عينات وفحصها وفقا للإجراءات المتبعة.

وحذرت الشركة من تداول الشائعات المتعلقة بجودة مياه الشرب بقصد إثارة البلبلة بين المواطنين، مشيرة إلى أن البيان يستند إلى أحكام قانون المياه، الذي يتضمن عقوبات على نشر أو إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة بشأن جودة مياه الشرب بقصد إثارة البلبلة، تصل الغرامة وفقا لما ورد بالبيان إلى ما بين 50 ألفا و500 ألف جنيه.

كما أشارت إلى العقوبات الواردة بالمادتين 27 و28 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بشأن بعض صور إساءة استخدام الحسابات والمواقع الإلكترونية في نشر الأخبار الكاذبة، وفقا لشروط تطبيق القانون.

وشددت الشركة على استمرار أعمال الرقابة والفحص، مؤكدة أهمية اعتماد المواطنين على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بالمياه من خلال قنوات التواصل المعلنة، بدلا من تداول معلومات غير موثقة.

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