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«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

حذرت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط غدًا الخميس، مع نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 و70 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين و3.5 متر، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، قد تكون غزيرة أحيانًا، وأمطار رعدية على مناطق من جنوب البلاد، وذلك خلال الفترة من الخميس 15 أكتوبر وحتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري.

وقالت شاكر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البلاد ستشهد غدًا طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحارًا على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضافت أن اضطراب الملاحة البحرية سيشمل سواحل السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا وحتى الثامنة مساءً غدًا الخميس.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأشارت إلى فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تقارب 30%، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بنسبة حدوث تقارب 20%.

ولفتت شاكر إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

فرص سقوط الأمطار تستمر يوم الجمعة

وبشأن حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 16 أكتوبر وحتى الثلاثاء 20 أكتوبر، أوضحت أن فرص سقوط الأمطار تستمر يوم الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تكون غزيرة أحيانًا، فيما تتركز فرص الأمطار يوم السبت على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأضافت أن البلاد ستشهد شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مع نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، قالت شاكر إن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجلان يومي الجمعة والسبت 28 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، وترتفع العظمى إلى 29 درجة يوم الأحد، ثم تسجل 28 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تنخفض الصغرى إلى 18 درجة خلال اليومين الأخيرين.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 24 و26 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة خلال الفترة من الجمعة إلى الثلاثاء.

وفي شمال الصعيد، تسجل العظمى 29 درجة يومي الجمعة والسبت، وترتفع إلى 30 درجة يومي الأحد والاثنين، ثم تنخفض إلى 28 درجة الثلاثاء، فيما تتراوح الصغرى بين 17 و18 درجة.

أما جنوب الصعيد، فتسجل العظمى 32 درجة يوم الجمعة، وترتفع إلى 34 درجة خلال الفترة من السبت إلى الاثنين، ثم تنخفض إلى 33 درجة الثلاثاء، بينما تتراوح الصغرى بين 20 و21 درجة.

ودعت شاكر المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترات تكون الشبورة المائية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة اضطراب الملاحة البحرية ونشاط الرياح والأمطار.

مركز الاستشعار للأرصاد الجوية اضطراب الملاحة أمطار متفاوتة الشدة اضطراب الملاحة البحرية

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