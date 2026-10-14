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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تقدم الرمال المثارة والأتربة إلى مناطق من القاهرة الكبرى تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية هناك.

عاصفة ترابية قادمة من ليبيا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن هناك استمرار لنشاط الرياح والرمال المثارة على صحراء مطروح والسواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية. حيث من المتوقع خلال الساعات القادمة أتربة منقولة من شرق ليبيا إلى مناطق من السلوم مطروح يصاحبها تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية هناك.

ناشدت هيئة الأرصاد، قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وناشدت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس

فيما حدثت هيئة الأرصاد التنبؤ الجوي خلال دقائق، أن هناك أتربة كثيفة منقولة من شرق ليبيا تتقدم إلى مناطق من أقصى غرب البلاد مناطق من محافظة مطروح ( السلوم - سيدى برانى - صحراء مطروح ) تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية هناك.

وجددت تحذيرها لقائدى المركبات، بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وعلى مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات.

مشيرة إلى استمرار نشاط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من الصحراء الغربية ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى . 

ومن المتوقع فرص سقوط أمطار على مناطق من أقصى غرب البلاد ( مناطق من محافظة مطروح ) مع تقدم الوقت . 

كانت هيئة الأرصاد، حذرت من وجود منخفض جوى متمركز على مسطح البحر المتوسط، يصاحبه نشاط للرياح الغربية والجنوبية الغربية التى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية وخاصة على غرب البلاد . 

قالت الأرصاد، إن الطقس، قد يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

هيئة الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس

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