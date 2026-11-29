ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس أمين مسعود، وكيل اللجنة، الموقف التنفيذي لأعمال الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، في ضوء المطالب البرلمانية بسرعة استكمال الإجراءات واعتماد المخططات الاستراتيجية، بما يسهم في معالجة مشكلات البناء والتخطيط العمراني وتلبية احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، طالب النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بضرورة عدم الاكتفاء بالإعلان عن الانتهاء من الأحوزة العمرانية، دون استكمال واعتماد المخططات الاستراتيجية بصورة نهائية، مؤكدا أن المواطنين ينتظرون حلولا فعلية لمشكلات البناء والتخطيط، وليس مجرد إجراءات ورقية لا يلمسون أثرها على أرض الواقع.

وأكد شحاتة أن وجود حيز عمراني دون مخطط استراتيجي معتمد «هو والعدم سواء»، متسائلا عن جدوى الإعلان عن الحيز العمراني دون استكمال اعتماد المخطط الاستراتيجي، وكيفية إقناع المواطنين بانتهاء مشكلاتهم في ظل عدم استيفاء الإجراءات القانونية والتنفيذية المطلوبة.

وطالب عضو مجلس النواب بإتاحة نسخة من مخططات مدينتي بنها وكفر شكر، ليتسنى له متابعة الملف وإطلاع المواطنين على الموقف الفعلي للأحوزة العمرانية بالمدينتين، والتعرف على الإجراءات المتبقية والجدول الزمني المحدد لاستكمالها.

المسؤولون: مخطط بنها يستهدف الانتهاء منه أول فبراير وكفر شكر خلال مارس

وفي ردهم على المطالب البرلمانية، أوضح المسؤولون أن الهيئة انتهت من إعداد المخططات الخاصة بمدينتي بنها وكفر شكر، وأرسلتها إلى المحافظة لاستكمال إجراءات التوقيع على اللوحات، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.

وأشاروا إلى استهداف الانتهاء من إجراءات المخطط الخاص بمدينة بنها بحلول الأول من فبراير، بينما يستهدف الانتهاء من مخطط كفر شكر خلال شهر مارس، وذلك حال تحديد المحافظة موعد جلسة الاستماع واستكمال الإجراءات المطلوبة.

واستجابة لطلب النائب هاني شحاتة، وجه المهندس أمين مسعود بدراسة الطلب المقدم بشأن مخططات المدينتين، ومتابعة موقفها التنفيذي، والعمل على تسريع الإجراءات اللازمة للانتهاء منها.

أمين مسعود: الأحوزة العمرانية على رأس أولويات لجنة الإسكان

وأكد المهندس أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية يحظى بأولوية كبيرة لدى أعضاء اللجنة، لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين، وتأثيره على مسارات التنمية العمرانية ومعالجة مشكلات البناء والتخطيط بمختلف المحافظات.

وشدد مسعود على أن هذا الملف لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، لا سيما أن غياب المعالجة الجادة لمشكلاته أسهم في تفاقم ظاهرة العشوائيات وانتشار البناء غير المخطط في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن لجنة الإسكان ستعمل على فتح ملف الأحوزة العمرانية في جميع المحافظات، ومناقشة التحديات المرتبطة به ومتابعة مستجداته قبل كل جلسة عامة لمجلس النواب، بما يضمن وضع احتياجات المواطنين ضمن أولويات العمل البرلماني، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاناة الأهالي.

وأضاف أن اللجنة ستولي اهتماما بمتابعة معدلات التنفيذ ورصد المعوقات التي تحول دون استكمال الأحوزة العمرانية، مع التنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية للتوصل إلى حلول عملية تحقق الاستقرار العمراني وتلبي احتياجات المواطنين.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الانتهاء من الأحوزة العمرانية بمحافظتي القليوبية والمنوفية.