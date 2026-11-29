فتحت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس أمين مسعود، وكيل اللجنة، ملف الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بمحافظتي القليوبية والمنوفية، لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على الإجراءات المتبقية للانتهاء من تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب.

اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن العشر بالقليوبية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد جعفر الصايغ، مدير عام المراكز الإقليمية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي للأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بمدن محافظة القليوبية، موضحا الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن العشر بالمحافظة، إلى جانب الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لجميع المدن.

وأشار إلى أن مدينة بنها كانت آخر المدن التي عُرض ملفها على لجنة الحيز العمراني، لاستكمال إجراءات الاعتماد والتوثيق.

تحديث الأحوزة العمرانية لجميع قرى المحافظة

من جانبها، استعرضت المهندسة إيمان محمد فتحي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط وتنمية مدن وقرى وجه بحري بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، الموقف التنفيذي للقرى والعزب بمحافظة القليوبية، موضحة أن المحافظة تضم 155 قرية، تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لجميعها واعتمادها.

وأضافت أن العمل يجري حاليا على تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للقرى، حيث جار استكمال إجراءات اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ56 قرية، صدر قرار اعتماد التحديث لـ10 قرى منها، ليتبقى 46 قرية في انتظار استكمال إجراءات الرفع والاعتماد من الهيئة المختصة.

«حياة كريمة» تدعم تحديث الأحوزة العمرانية

وأوضحت أن أعمال تحديث الأحوزة العمرانية تأتي وفقا لخطة الدولة ومراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمرحلة الأولى، وكذلك تحديث الأحوزة العمرانية لقرى المرحلة الثانية على مستوى المحافظات، مع استمرار استكمال إجراءات اعتماد التحديث، والعمل وفقا لخطة الدولة في المراحل التالية.

دراسة المتخللات العمرانية والكتل المنفصلة

وفيما يتعلق بالمتخللات العمرانية، أشارت إلى أن الأولوية تتمثل في دراسة وإدراج الكتل العمرانية المنفصلة، إلى جانب بحث الأراضي التي تمثل متخللات عمرانية أو فقدت مقومات صلاحيتها للزراعة، وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات المنظمة لإعداد الأحوزة العمرانية.

اعتماد 944 عزبة بالقليوبية وتحديث 351 منها

واستعرضت مدير عام الإدارة العامة للتخطيط وتنمية مدن وقرى وجه بحري الموقف التنفيذي للعزب بالمحافظة، موضحة أن إجمالي عددها يبلغ 944 عزبة، تم اعتمادها جميعا.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تحديث الأحوزة العمرانية لـ351 عزبة، وفقا للمراكز المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فيما تم إعداد مقترحات تحديث لباقي العزب، ولا تزال معروضة على اللجان المختصة لاستكمال إجراءات المراجعة والاعتماد.