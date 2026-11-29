توفيت والدة مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب السيدة ناديا صعب، حيث أعلنت الأسرة رحيلها وموعد العزاء.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026، وذلك في كاتدرائية مار جرجس للموارنة بوسط بيروت.

كما ستفتح الأسرة باب تلقي العزاء في الفقيدة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

ويُعتبر إيلي صعب واحدًا من أهم الأسماء في عالم الموضة، بعدما استطاعت تصميماته أن تصل إلى السجادة الحمراء العالمية، وترتديها أشهر النجمات والأميرات في كبرى المناسبات.

وكان صعب قد بدأ رحلته مع التصميم وهو في سن صغير، قبل أن يبني باسمه دارًا للأزياء أصبحت اليوم من أبرز دور الهوت كوتور في العالم.