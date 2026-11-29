كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في مصر، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على بعض الطرق خلال ساعات الصباح، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية على مناطق من السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ورأس بناس جنوبًا.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية تبدأ من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، واحتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

ما حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في مصر؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 ستكون معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل والصباح الباكر، يكون الطقس مائلًا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء، وهو ما يستدعي الانتباه إلى اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، خاصة مع استمرار فرص تكون الشبورة المائية في الصباح.

وتتضمن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم شبورة مائية على بعض الطرق، وفرصًا لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، إلى جانب نشاط الرياح في بعض أنحاء البلاد.

متى تبدأ الشبورة المائية اليوم وأين تكون كثيفة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

وتستدعي هذه الظروف من قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات المرور، مع تجنب السرعات الزائدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

ما نصائح الأرصاد لقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية؟

قدمت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات لقائدي السيارات للتعامل الآمن مع الشبورة المائية، والحد من مخاطر انخفاض الرؤية على الطرق، وتشمل النصائح الآتية:

القيادة بهدوء تام وتجنب السرعات الزائدة.

عدم قيادة السيارة في حالة انعدام الرؤية.

تشغيل كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافة الأمان بين السيارات.

استخدام مساحات الزجاج باستمرار لضمان وضوح الرؤية.

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخلها.

استخدام آلة التنبيه على فترات لتنبيه الآخرين بوجود السيارة.

وتأتي هذه الإرشادات في ظل تحذيرات الأرصاد من الشبورة المائية التي قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق خلال الفترة الصباحية.

ما أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد في مصر؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق من السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ورأس بناس جنوبًا.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار المتوقعة على هذه المناطق تكون على فترات متقطعة، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بالنسبة نفسها على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما أشارت إلى أن بعض مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية قد تشهد ظهورًا للسحب المتفرقة، يصاحبها احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 10% تقريبًا على بعض المناطق.

هل توجد رياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم؟

لفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، مع احتمالية أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.

وتشمل المناطق التي قد تتأثر بهذه الظاهرة السلوم وصحراء مطروح، وفقًا لتوقعات الهيئة، وهو ما يتزامن مع فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق ونشاط الظواهر الجوية الأخرى.

ما درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في عدد من المحافظات، وجاءت كما يلي:

درجات الحرارة اليوم في القاهرة: العظمى 24، والصغرى 14.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية: العظمى 24، والصغرى 16.

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية: العظمى 24، والصغرى 13.

درجات الحرارة اليوم في مطروح: العظمى 24، والصغرى 14.

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ: العظمى 30، والصغرى 21.

درجات الحرارة اليوم في أسوان: العظمى 32، والصغرى 19.

ملخص حالة الطقس اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026

تتضمن توقعات الطقس اليوم الأحد شبورة مائية من الساعة الثالثة وحتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق، قد تكون كثيفة أحيانًا، مع فرص أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق محددة، وفرص أمطار خفيفة بنسبة 10% تقريبًا على بعض المناطق الأخرى.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء واحتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد.